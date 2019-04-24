Ограничение полномочий Зеленского ударит по Порошенко - эксперт

Если Верховная Рада найдет голоса, то ограничение полномочий президента будет только у преемника Зеленского при следующем переизбрании.

Законопроект об ограничении полномочий президента превращает Украину в парламентско-президентскую республику, где большинство полномочий президента будут переданы премьер-министру.

Как подчеркнул политолог Кость Бондаренко в комментарии Главреду, премьер фактически становится всесильной личностью.

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"Но ограничить самого Зеленского Верховная Рада уже не может. Народ голосовал не только за него, но и за полномочия - они делегировались вместе с избранием. И Конституционный суд подтвердит, что задним числом это невозможно. Поэтому если Рада найдет голоса, то ограничение полномочий будет только у преемника Зеленского при следующем переизбрании. Но таким образом они выстрелят себе в ногу. Если Порошенко хочет вернуться на должность президента и получить эти обрезанные полномочия, то пожалуйста, пусть голосует", - отметил политолог.

"Как показал опыт, Оксана Сыроид никогда не была хорошим юристом. Она просто повыдергивала из всех законодательных актов уже существующие понятия, чем занимается президент, и попыталась повсюду их посокращать. Причем, даже не удосужилась проверить, как это все согласовывается с Конституцией", - добавил Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Партия "Самопомич" выдвинула законопроект, призванный ограничить полномочия президента Украины.