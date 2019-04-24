В Раде хотят ограничить полномочия Зеленского (видео)

Вероятной датой принятия закона называется уже 25 апреля.

Партия "Самопомич" выдвинула законопроект, призванный ограничить полномочия президента Украины.

Если его примут, то касаться он будет непосредственно деятельности Владимира Зеленского, победившего на выборах 2019, говорится в сюжете ТСН.

Пока действующий президент готовится выезжать с Банковой, а новый еще ждет инаугурацию, в Раде называют это идеальным временем, чтобы без проблем принять закон, который ограничит президентские полномочия.

Более 80 законов, принятых в разное время, прирастили главе государства несвойственные ему функции. В частности, назначать главу энергетического регулятора - НКРЭКП. Забрать неконституционные возможности предлагает автор закона о президенте Оксана Сыроид. Ее проект прописывает и процедуру импичмента. Однако Сыроид сама признает: устранить президента будет все равно крайне сложно.

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"Процедура импичмента президента выписана в Конституции, и она, к сожалению, оказалась недействительной. Ничего в законе нельзя добавить. Чтобы мы не прописали в законе, импичмент, если не будет изменена Конституция, не произойдет никогда. Четыре пятых депутатов в украинском парламенте физически не бывает, не говоря о том, что они должны проголосовать за импичмент президента", - рассказывает она.

По словам Надежды Савченко, Зеленского будут пытаться "сбить" еще до взлета.

"Сейчас "Самопомич" срочно внесет, в среду комитет одобрит, а в четверг, возможно, поставят на голосование этот новый законопроект о президенте… По этому новому закону, 71 статья президента, которая существует сейчас, этим законом устраняется", – уточнил политический эксперт Владимир Кацман в эфире 112 Украина.

По его словам, в этом случае президенту вместо администрации остается канцелярия. Кроме того, у него намерены отобрать право назначать состав СНБО.

"…фактически у президента отнимутся все полномочия, включая возможность оспорить этот законопроект. Потому что он сможет его оспорить только через полгода в Конституционном суде", – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, во втором туре выборов Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.