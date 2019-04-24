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В Раде хотят ограничить полномочия Зеленского (видео)

12:49, 24 апреля 2019
Политика
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В Раде хотят ограничить полномочия Зеленского / фото УНИАН

Если его примут, то касаться он будет непосредственно деятельности Владимира Зеленского, победившего на выборах 2019, говорится в сюжете ТСН.

Пока действующий президент готовится выезжать с Банковой, а новый еще ждет инаугурацию, в Раде называют это идеальным временем, чтобы без проблем принять закон, который ограничит президентские полномочия.

Более 80 законов, принятых в разное время, прирастили главе государства несвойственные ему функции. В частности, назначать главу энергетического регулятора - НКРЭКП. Забрать неконституционные возможности предлагает автор закона о президенте Оксана Сыроид. Ее проект прописывает и процедуру импичмента. Однако Сыроид сама признает: устранить президента будет все равно крайне сложно.

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"Процедура импичмента президента выписана в Конституции, и она, к сожалению, оказалась недействительной. Ничего в законе нельзя добавить. Чтобы мы не прописали в законе, импичмент, если не будет изменена Конституция, не произойдет никогда. Четыре пятых депутатов в украинском парламенте физически не бывает, не говоря о том, что они должны проголосовать за импичмент президента", - рассказывает она.

По словам Надежды Савченко, Зеленского будут пытаться "сбить" еще до взлета.

"Сейчас "Самопомич" срочно внесет, в среду комитет одобрит, а в четверг, возможно, поставят на голосование этот новый законопроект о президенте… По этому новому закону, 71 статья президента, которая существует сейчас, этим законом устраняется", – уточнил политический эксперт Владимир Кацман в эфире 112 Украина.

По его словам, в этом случае президенту вместо администрации остается канцелярия. Кроме того, у него намерены отобрать право назначать состав СНБО.

"…фактически у президента отнимутся все полномочия, включая возможность оспорить этот законопроект. Потому что он сможет его оспорить только через полгода в Конституционном суде", – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, во втором туре выборов Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.

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Теги: #Рада#Владимир Зеленский