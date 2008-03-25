Томенко начинает “новую жизнь” в телеэфире

Народный депутат Украины Николай Томенко будет вести телепрограмму, которую продакшн-компания Activision снимает по заказу ICTV, сообщает Телекритикасо ссылкой на «Медиабизнес».

Программа будет выходить в утреннем эфире выходного дня, ее рабочее название – «Начни новую жизнь». Бюджет проекта не разглашается. Сняты уже три из запланированных двенадцати получасовых эпизодов программы. Как охарактеризовал ее в интервью «Медиабизнесу» гендиректор ICTV Александр Богуцкий, программа «будет поощрять заниматься не спортом, но оздоровлением».

В эфире программа должна появиться не позже конца апреля 2008 года.