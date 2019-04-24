Борьба за спикерское кресло: как Рада намерена отзывать главу парламента

Конец одного этапа политического сезона-2019 завершен. Подсчитано 100% голосов избирателей и осталось лишь дождаться официального объявления результатов выборов и инагурации нового президента Украины. Однако, закончившись, этот этап положил начало новому – выборам Верховной Рады Украины. И, судя по всему, первой схваткой будет противостояние за должность спикера парламента.

На данный момент в Верховной Раде уже начат сбор подписей народных депутатов об отзыве действующего спикера парламента. Начиная эту процедуру, депутаты руководствовались статьей 88 Конституции Украины о реализации прямых полномочий Верховной Рады. Данная статья содержит норму о назначении и отзыве со своих постов главы Верховной Рады Украины, его первого заместителя и заместителя исключительно самой Верховной Радой.

Исчерпывающийся же список оснований для отзыва спикера парламента, содержится в Законе Украины «О регламенте Верховной Рады Украины». Такими основаниями являются:

личное заявления спикера парламента;

досрочное прекращение спикером полномочий народного депутата;

вывод регламентного комитета, который был внесен на рассмотрение комитета народными депутатами Украины (лишь в случае, если до этого момента председатель Верховной Рады был отстранен от ведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной текущей сессии);

не менее одной третью депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Каким же путем идет парламент? Судя по заявлениям в СМИ, добровольное сложение с себя полномочий спикером Верховной Рады не планируется. На протяжении данной сессии он не был отстранен ни одного раза. Соответственно остается один путь – сбор 150 подписей народных депутатов.

Каким же путем идет парламент? Судя по заявлениям в СМИ, добровольное сложение с себя полномочий спикером Верховной Рады не планируется. На протяжении данной сессии он не был отстранен ни одного раза. Соответственно остается один путь – сбор 150 подписей народных депутатов

Стоит отметить, что вопрос о прекращении полномочий главы Верховной Рады Украины включается в повестку дня на следующий пленарный день после внесения такого предложения. Пленарное заседание в этом случае ведет либо первый заместитель главы Верховной Рады либо народный депутат, избранный по процедуре ad hoc из числа депутатов, не подписавших предложение об отзыве спикера. Одновременно с отзывом председателя парламента, Верховная Рада дает поручение Счетной палате провести проверку выполнения бюджета Рады в текущем году.

В случае необходимости, для сбора или проверки информации, касающейся вопроса отзыва с должности председателя Верховной Рады, парламент создает временную следственную комиссию без голосования о включении этого вопроса в повестку дня сессии.

На сегодня можно предположить, что парламент пойдет по пути сбора 150 подписей народных депутатов в качестве необходимого минимума для начала процедуры отзыва спикера. А его отставка, в свою очередь, открывает двери для возможного последующего роспуска парламента и досрочных выборов Верховной Рады.

Виктор Дубовик, адвокат, партнер Юридической компании «ВОЛХВ»