Ющенко выдал Кабмину Тимошенко на орехи за обсыпанную сахаром дорогу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остро критикует практику приостановки действия законов, по которым предоставляются льготы населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В.ЮЩЕНКО заявил об этом, реагируя на выступление заместителя министра финансов Анатолия МЯРКОВСКОГО, который отметил, что на 27 марта назначено заседание Конституционного Суда, на котором будет рассматриваться представление 101 депутата о неконституционности приостановки в бюджете-2008 таких законов.

«Давайте будем честными, при чем здесь Конституционный Суд. Если КС примет решение, он поставит нас перед выбором, или мы в бюджете 2008 года отменяем законы, которые мы не можем обслуживать…», - сказал Президент. При этом он добавил, что КС даст ответ один: «если у вас есть закон, и если данный закон не по силам, отменяйте его, но нельзя в бюджете делать приостановку сотни других законов».

По словам В.ЮЩЕНКО, практика приостановки действия законов наблюдается долгие годы. «В нашей стране каждая власть, которая приходит, она начинает сахаром посыпать дорогу, берет обязательства те, которые не может выполнить, хорошо понимая, что она их никогда не будет выполнять. Это подарок для следующих органов власти», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо брать на себя обязательства лишь те, которые можешь выполнить.