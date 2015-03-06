Совбез ООН собрался на заседание по ситуации в Украине

В прямом эфире мероприятие будут транслировать Первый Национальный. На повестке дня - обсуждение политического урегулирования конфликта на Донбассе, состояние в сфере прав человека и гуманитарной ситуации в Украине.

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С отчетами выступят помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. После выступлений члены Совета Безопасности ООН проведут открытую дискуссию.

Онлайн-трансляцию смотрите на сайте телеканала и канале Первого Национального на YouTube: