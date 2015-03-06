Совбез ООН собрался на заседание по ситуации в Украине
17:00, 06 марта 2015Политика
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Сегодня, 6 марта, в 17:00 по киевскому времени состоится очередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации в Украине.
REUTERS
В прямом эфире мероприятие будут транслировать Первый Национальный. На повестке дня - обсуждение политического урегулирования конфликта на Донбассе, состояние в сфере прав человека и гуманитарной ситуации в Украине.
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С отчетами выступят помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. После выступлений члены Совета Безопасности ООН проведут открытую дискуссию.
Онлайн-трансляцию смотрите на сайте телеканала и канале Первого Национального на YouTube:
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