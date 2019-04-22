Политолог рассказал, чем опасен для Зеленского свободный Порошенко

По мнению эксперта, Петр Порошенко, имеющий нормальное политическое будущее, для Владимира Зеленского крайне опасен.

Владимир Зеленский обязан в кратчайшие сроки и жестко разметать сложившуюся в Украине политическую систему, которую пока еще возглавляет его оппонент по второму туру выборов президента – Петр Порошенко.

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Такое мнение в эксклюзивном комментарии для Главреда высказал Олег Соскин − директор Института трансформации общества, экономист и политолог. Он считает, что любое промедление для Зеленского в прямом смысле смерти подобно.

"Очень важно заявление Зеленского, что будет бороться дальше. Но мы должны помнить, что в Украине происходило очень много несчастных случаев, когда гибли политики. Например, в авариях. Главное, чтобы Зеленский дожил до инаугурации. Порошенко выстроил стопроцентное государство стационарного бандита. Поэтому, если ему удастся сохраниться, реанимироваться, еще и получить шанс на восстановление его политического будущего, то тогда Владимира Зеленского придется списать и отправить в газовую камеру, вот тогда у него будут полномочия. Он четко заявил на дебатах, что Петр Алексеевич должен быть готов разговаривать с прокурором. Считаю, что не только президент, но и все его окружение", − считает политолог.

Более того, Соскин убежден, что Зеленский обязан добиться отдачи под суд Порошенко и всего его ближайшего окружения. А также остальных бывших и нынешних одиозных фигур украинского политикума.

"Порошенко и все его окружение, это первая сотня его списка, нужно судить. И никому нельзя позволить убежать. И также, необходимо вытянуть сюда Виктора Януковича и Николая Азарова. Необходимо сделать полную зачистку всех кадров на всех уровнях, в районах, областях, Кабмине, и не забыть Юлию Тимошенко. Глава правительства Владимир Гройсман должен уйти в отставку. Также, политическая ответственность должна лечь на БПП, остатки УДАРа и на Народный Фронт. Это они породили Порошенко и должны взять на себя ответственность за политическое поражение действующего президента", − утверждает он.

Как говорит эксперт, именно по вышеуказанным действиям выяснится – адекватен ли Зеленский посту президента Украины.

"Зеленский должен исполнить эту миссию и тогда у нас все будет хорошо. Если ему это не удастся, то он не президент и не политик, а обычный клоун", − подытожил он.