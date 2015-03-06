Савченко требует осмотра украинскими врачами перед госпитализацией

Именно они, по ее требованию, должны поставить диагноз и разработать схему выхода из голодания, говорится в сюжете ТСН.

Состав ведущих специалистов министр здравоохранения уже согласовал с президентом Петром Порошенко и теперь ждет согласие МИД России принять делегацию.

Решение выйти из голодовки, по словам Веры Савченко, ее сестра приняла из-за своего критического состояния. Она постоянно мерзнет, жалуется на сильную боль в сердце и желудке.

Читайте такжеСавченко согласилась частично прекратить голодовку - адвокат

Вера добавляет, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по телефону ее заверил, что за состоянием Савченко пристально следит президент РФ Владимир Путин. Которому уже доложили о просьбе украинских врачей осмотреть заключенную.