Савченко требует осмотра украинскими врачами перед госпитализацией
Надежда Савченко готова согласиться на госпитализацию. Но это произойдет после того, как ее осмотрят украинские врачи
Именно они, по ее требованию, должны поставить диагноз и разработать схему выхода из голодания, говорится в сюжете ТСН.
Состав ведущих специалистов министр здравоохранения уже согласовал с президентом Петром Порошенко и теперь ждет согласие МИД России принять делегацию.
Решение выйти из голодовки, по словам Веры Савченко, ее сестра приняла из-за своего критического состояния. Она постоянно мерзнет, жалуется на сильную боль в сердце и желудке.
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Вера добавляет, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по телефону ее заверил, что за состоянием Савченко пристально следит президент РФ Владимир Путин. Которому уже доложили о просьбе украинских врачей осмотреть заключенную.