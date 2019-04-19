В Кремле прокомментировали заявление Медведчука о готовности руководства РФ «на сделку» с Зеленским

Песков отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе происходит исключительно на основе Минских договоренностей.

В Кремле прокомментировали заявление главы политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука о готовности руководства РФ «заключить сделку» по Донбассу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, в случае его избрания главой украинского государства.

На вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, о какой сделке с Кремлем идет речь в предложении Медведчука, Песков ответил: «Никакие сделки с Путиными или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения, сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских, и украинцев, которые живут и в России, и в Украине».

При этом Песков отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе происходит исключительно на основе Минских договоренностей. В данном случае необходимо выполнить определенное количество действий, которые указаны в этом пакете договоренностей, добавил Песков.

Песков также подчеркнул, что является пресс-секретарем Путина, а не Медведчука и не может комментировать слова последнего в полной мере.

«Ну, вы знаете, чьим пресс-секретарем я работаю. Слава Богу, я работаю пресс-секретарем Путина. Пресс-секретарем Медведчука не являюсь, хотя его очень уважаю, поэтому в данном случае вам нужно связываться с ним», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Читайте такжеМедведчук заговорил о готовности Кремля заключит с Зеленским сделку по Донбассу

Как сообщал УНИАН, в интервью Reuters Медведчук заявил о готовности Кремля заключить с Зеленским «сделку» по Донбассу. По словам Медведчука, в Кремле якобы хотят больше узнать о Зеленском, чтобы понять, является ли он человеком, с которым РФ может иметь дело. Если новый президент Украины заключит сделку с Кремлем, он сможет вернуть контроль над оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России, заявил Медведчук.