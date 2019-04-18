Заявление 1+1 медиа в ответ на информацию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

В Нацсовете лидером по нарушениям избирательного законодательства были названы телеканалы «Прямой» и «5 канал», которые связывают с президентом Петром Порошенко.

Группа 1+1 медиа была искренне и приятно удивлена, когда увидела официальный мониторинг Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за март, результаты которого были обнародованы 12 апреля во время очередного заседания рабочей группы. Согласно документу, лидером по нарушениям избирательного законодательства были названы телеканалы «Прямой» и «5 канал», которые связывают с президентом Петром Порошенко и на которые Нацсовет получил наибольшее количество жалоб относительно нарушений. Впрочем, уже 17 апреля, вероятно, в ответ на иск к президенту медиагруппы, немедленно появилась реакция «пропрезидентской четверки» Нацсовета – на сайте государственного регулятора была опубликована новость о якобы нарушении телеканала «1+1» в связи с трансляцией на канале развлекательных проектов студии «Квартал 95» с участием кандидата на пост президента Владимира Зеленского.

Мы усматриваем прямую связь между двумя событиями. Новость, которая появилась на сайте государственного регулятора только сегодня, обсуждалась еще ранее рабочей группой Нацсовета по мониторингу освещения избирательного процесса в СМИ с участием международных наблюдателей, представителя НАЗК, общественности. Присутствующие, в том числе юристы Нацсовета, констатировали, что юридического обоснования выдвинуть претензии телеканалу «1+1» о нарушении законодательства о выборах нет. Эту информацию подтвердила первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк: «Еще в прошлую пятницу на заседании рабочей группы я, как ее председатель, акцентировала на том, что информация, которую подготовил мониторинговый отдел, касается периода 31 января-31 марта 2019 года. Фактически она на момент заседания была устаревшей. Стоило анализировать кампанию второго тура. В обсуждении мы отметили, что эта тема уже давно рассматривалась на рабочих группах, и мы пришли к согласию, что юридических оснований считать такие материалы нарушениями нет. О чем сообщила на заседании наша представительница юридического отдела. Также на сегодня не определен орган, который должен давать оценку наличия агитации в таких продуктах. На этом рассмотрение вопроса было завершено и принято решение обратиться к каналам с их точкой зрения, а также предоставить информацию ЦИК ‒ исключительно проинформировать, поскольку ЦИК не рассматривает медийные вопросы. Фактически тема была рассмотрена, рабочая группа согласилась, что Нацсовет не имеет никаких юридических оснований предъявлять претензии телеканалу «1+1». Опубликованное сегодня на сайте Национального совета сообщение появилось без моего ведома, непонятно, почему именно и с какой мотивацией эту мартовскую тему надо было подавать сегодня и отдельной статьей».

По информации Нацсовета, общий хронометраж составляет 203 часа 35 минут. При этом из новости на сайте непонятно, какой именно период мониторил государственный регулятор – так, в заголовке указано «три месяца», а в самом тексте говорится о периоде 31 января-31 марта. К сведению Национального совета и всех заинтересованных сторон – хронометраж программ с участием Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1» меньше, ведь в списке Нацсовета фигурирует даже «Мультибарбара» – мультипликационный проект, разумеется, без участия Владимира Зеленского, который к тому же выходит в эфир ночью. Кроме того, те статьи Закона Украины «О выборах Президента Украины», которые приведены в новости госрегулятора, не имеют никакого отношения к формату развлекательных проектов.