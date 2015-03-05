Силы АТО начинают отвод "Градов"

В частности, на подготовленные рубежи передислоковуються реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" по всей линии разграничения, сообщил пресс-центр АТО.

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