Соратник Немцова пожаловался в Страсбургский суд на преследование со стороны спецслужб РФ

По утверждению Мартынюка, Россия нарушила сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека: о свободе и личной неприкосновенности, о справедливом судебном разбирательстве и других. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Летом 2014 года после стычки с неизвестным на вокзале в Краснодаре Леонид Мартынюк был обвинен в мелком хулиганстве и приговорен к десяти суткам административного ареста.

Читайте такжеСоратник Бориса Немцова пообещал опубликовать его доклад о войсках РФ на Донбассе

Мартынюк эмигрировал из России после того, как арестовали другую краснодарскую активистку Дарью Полюдову, которую привлекли к уголовной ответственности и продержало в СИЗО полгода.

Мартынюк вместе с Борисом Немцовым работал над подготовкой докладов "Жизнь раба на галерах" и "Зимняя Олимпиада в субтропиках".