Во фракции НФ решили напомнить Порошенко: безвиз и армия – достижения правительства
Первый заместитель председателя депутатской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук решил напомнить, что за чередой успехов Украины, к которым апеллирует президент Петр Порошенко, стоит правительство Арсения Яценюка.
Соответствующее заявление депутат сделал в Facebook, в ответ на сообщение первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко.
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«В фб прочитал нарекания Ирины Геращенко, мол, почему «Народный фронт» не включился в агитацию за действующего президента Петра Порошенко. Вот именно для этих людей мой ответ. Я расскажу вам о том, чего вы или не знаете, или не хотите знать. А именно, как «Народный фронт» участвует в кампании. Незаметно, но очень аргументированно, объемно и, что там говорить, альтруистично», – указал он.
Тетерук отметил, что фракция НФ пять лет работала на реформы в стране, которую возглавлял президент Порошенко. По словам депутата, сегодня Порошенко рассказывает о разительных изменениях в стране, однако НФ не особо вспоминает о своем участии в важнейших реформах и достижениях. К ним относятся, в частности, безвиз, отказ от российского газа, успешные суды против «Газпрома», санкции против РФ, возрождение армии, реформа децентрализации, и тому подобное.
«Это правительство Арсения Яценюка выполнило план действий для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом, а фракция НФ в парламенте поддержала все 144 закона из безвизового пакета. Сегодня украинцы могут свободно путешествовать по странам ЕС, имея лишь биометрический паспорт», – указал Тетерук, говоря о безвиз.
«Правительство Арсения Яценюка впервые в истории Украины обеспечил финансирование сектора безопасности и обороны на уровне 5% ВВП. Армия получила технику, горючее и оружие, а солдаты увеличенные в несколько раз зарплаты», –указал парламентарий, комментируя восстановление армии.
Он также напомнил, что правительство Яценюка начал реформу децентрализации и программу субсидий, а кроме того – уменьшило государственный долг.
«Несмотря на грязную кампанию по дискредитации стоимостью десятки миллионов долларов, которую вели против нас как враги, так и "друзья", мы не хлопнули дверью, не дали развалиться коалиции, погрузить страну в хаос и еще три года назад отправить страну на перевыборы, которые могли подорвать курс страны», – подчеркнул Тетерук.
«И еще одно. Не менее важное. Арсений Яценюк не пошел на выборы и не стал отбирать у Порошенко голоса, фактически дав ему возможность попасть во второй тур. Если бы не это решение - сегодня совсем другие люди соревновались бы за победу во втором туре. Учитывая все вышесказанное, что еще должен сделать «Народный фронт» для кандидата Петра Алексеевича Порошенко?», – подытожил глава фракции НФ.
Напомним, второй тур выборов президента состоится 21 апреля. Во второй тур вышли действующий президент Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский.