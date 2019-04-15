Во фракции НФ решили напомнить Порошенко: безвиз и армия – достижения правительства

Заместитель главы фракции НФ считает, что отказавшись идти на выборы, Яценюк, фактически дал Порошенко возможность попасть во второй тур.

Первый заместитель председателя депутатской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук решил напомнить, что за чередой успехов Украины, к которым апеллирует президент Петр Порошенко, стоит правительство Арсения Яценюка.

Соответствующее заявление депутат сделал в Facebook, в ответ на сообщение первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко.

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«В фб прочитал нарекания Ирины Геращенко, мол, почему «Народный фронт» не включился в агитацию за действующего президента Петра Порошенко. Вот именно для этих людей мой ответ. Я расскажу вам о том, чего вы или не знаете, или не хотите знать. А именно, как «Народный фронт» участвует в кампании. Незаметно, но очень аргументированно, объемно и, что там говорить, альтруистично», – указал он.

Тетерук отметил, что фракция НФ пять лет работала на реформы в стране, которую возглавлял президент Порошенко. По словам депутата, сегодня Порошенко рассказывает о разительных изменениях в стране, однако НФ не особо вспоминает о своем участии в важнейших реформах и достижениях. К ним относятся, в частности, безвиз, отказ от российского газа, успешные суды против «Газпрома», санкции против РФ, возрождение армии, реформа децентрализации, и тому подобное.

«Это правительство Арсения Яценюка выполнило план действий для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом, а фракция НФ в парламенте поддержала все 144 закона из безвизового пакета. Сегодня украинцы могут свободно путешествовать по странам ЕС, имея лишь биометрический паспорт», – указал Тетерук, говоря о безвиз.

«Правительство Арсения Яценюка впервые в истории Украины обеспечил финансирование сектора безопасности и обороны на уровне 5% ВВП. Армия получила технику, горючее и оружие, а солдаты увеличенные в несколько раз зарплаты», –указал парламентарий, комментируя восстановление армии.

Он также напомнил, что правительство Яценюка начал реформу децентрализации и программу субсидий, а кроме того – уменьшило государственный долг.

«Несмотря на грязную кампанию по дискредитации стоимостью десятки миллионов долларов, которую вели против нас как враги, так и "друзья", мы не хлопнули дверью, не дали развалиться коалиции, погрузить страну в хаос и еще три года назад отправить страну на перевыборы, которые могли подорвать курс страны», – подчеркнул Тетерук.

«И еще одно. Не менее важное. Арсений Яценюк не пошел на выборы и не стал отбирать у Порошенко голоса, фактически дав ему возможность попасть во второй тур. Если бы не это решение - сегодня совсем другие люди соревновались бы за победу во втором туре. Учитывая все вышесказанное, что еще должен сделать «Народный фронт» для кандидата Петра Алексеевича Порошенко?», – подытожил глава фракции НФ.

Напомним, второй тур выборов президента состоится 21 апреля. Во второй тур вышли действующий президент Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский.