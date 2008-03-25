Ющенко изменил состав комиссии по ВТС и экспортному контролю (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО изменил состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Об этом говорится в Указе главы государства, текст которого опубликован на его официальном сайте.

В частности, В.ЮЩЕНКО вывел из состава комиссии ее председателя, первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА и назначил на эту должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степана ГАВРИША.

Также Президент вывел из состава комиссии бывшего заместителя министра иностранных дел Андрея ВЕСЕЛОВСКОГО, бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Александра ГАЛАКУ, бывшего первого заместителя министра экономики Константина ЛЮБЧЕНКО, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Владимира РЫЖОВА, бывшего заместителя министра обороны Владимира ТЕРЕЩЕНКО, бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Михаила ЮРСУ.

Вместо них в состав комиссии назначены заместитель министра обороны Богдан БУЦА, начальник Главного управления разведки Минобороны Виктор ГВОЗДЬ, руководитель Главной службы политики безопасности и политики обороны Секретариата Президента Владимир ИЛЬГОВ, заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН, первый заместитель министра промышленной политики Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ, заместитель председателя Государственной таможенной службы Александр ФЕДОРОВ.

Также В.ЮЩЕНКО утвердил в составе комиссии (по согласию) народного депутата, заместителя председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Вячеслава БОГУСЛАЕВА.