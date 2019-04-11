В Украине заработал Высший антикоррупционный суд

Судьи Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты приняли присягу.

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАС) и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

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Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась в помещении Верховного суда Украины в Киеве. В торжествах приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховного суда Ярослав Романюк, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, послы стран-партнеров и члены Совета международных экспертов.

В частности, Порошенко назвал выдающимся день приведения к присяге судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС.

«38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде», - заявил глава государства.

«В мире есть разные примеры работы антикоррупционных судов - более эффективные или менее эффективные. У вас есть все рычаги, все инструменты, чтобы быть успешными, потому что судебной реформой, впервые в истории Украины, вам предоставлена независимость и от законодательной, и от исполнительной ветвей власти, и от президента также», - обратился президент к судьям.

По его словам, для работы суда уже выделено помещение и средства для их оснащения. «И я как президент, и украинский парламент, и украинское правительство, и, самое главное, украинский народ, ждем начала вашей работы», - добавил Порошенко.

Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов зачитал указы о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС, после чего судьи приняли присягу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.

6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в ВАС.