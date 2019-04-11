Сегодня обнародуют новые подробности скандального дела об отмывании денег «семьи Януковича» соратниками Порошенко

Также будут объявлены фамилии подозреваемых и предоставлена информация об отмывании сотен миллионов долларов при купле-продаже активов медиа-группы UMH и других махинациях.

В УНИАН сегодня в 13:00 состоится пресс-конференция на тему: "Новые подробности: заявление прокурора, который расследует громкое дело об отмывании денег «семьи Януковича» соратниками президента Украины".

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик впервые публично обнародует полную информацию относительно хода расследования дела Сергея Курченко и расскажет новые подробности. Событие будет транслироваться в прямом эфире на сайте УНИАН.

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Будут оглашены фамилии подозреваемых и предоставлена информация по отмыванию сотен миллионов долларов при покупке-продаже активов медиа-группы UMH, при покупке группы компаний Херсонская нефтеперевалка при участии компании Burisma Holdings Limited и махинации на миллиарды гривен по другим делам.

Напомним, за несколько дней до первого тура президентских выборов в СМИ появилась информация, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против "младоолигарха" времен Януковича Сергея Курченко. В деле об отмывании миллиардов «семьи» экс-президента предъявлены подозрения огромному количеству соратников Петра Порошенко, среди которых - экс-глава Администрации президента и бывший владелец медиа-группы UMH (Украинский медиа холдинг) Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU - инвестиционная компания управляет активами Порошенко).

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Их подозревают в организации схемы по отмывании доходов, полученных преступным путем (ст.209 Уголовного кодекса Украины) и содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ст.256 УКУ). Например, как следует из слитой в медиа информации, в процессе расследования дела Курченко стало известно, что Курченко в декабре 2012 получил согласие бенефициаров UMH – Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка – на организацию схемы по отмыванию доходов, а оформлением документов занялся Алексей Филатов.

При этом все участники переговоров якобы знали о незаконном происхождении средств, но были в доле, поэтому имели личную заинтересованность». Кроме прочего, как следует из информации, предоставленной источниками в Генеральной прокуратуре, Ложкин уже в должности главы АП якобы продолжал помогать Курченко.

В частности, речь о снятии ареста на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича в Россию.

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Таким образом, государственный «Укрэксимбанк» не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании.

В то же время, Валерии Гонтаревой, а также еще одному руководителю инвесткомпании ICU Константину Стеценку вменяется «содействие преступной организации и содействия в незаконном завладении чужим имуществом» – денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд. гривень путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом» по договорам прямого РЕПО с Национальным банком», - утвеждает издание Forum Daily.