Кабмин изменил сроки нового отопительного сезона

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №74 от 2 марта 2015 года.

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Согласно постановлению, отопительный период для населения, использующего природный газ для отопления помещений, продлится с 1-го октября по 30 апреля включительно. А межотопительный период - с 1-го мая по 30 сентября включительно.