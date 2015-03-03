Кабмин изменил сроки нового отопительного сезона

20:25, 03 марта 2015
Политика
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Кабинет министров изменил границы отопительного периода, удлинив его на месяц - с 1 октября по 30 апреля.

Кабмин продлил на месяц следующий отопительный сезон / УНИАН

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №74 от 2 марта 2015 года.

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Согласно постановлению, отопительный период для населения, использующего природный газ для отопления помещений, продлится с 1-го октября по 30 апреля включительно. А межотопительный период - с 1-го мая по 30 сентября включительно.

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