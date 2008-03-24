Тарасюк: без единого кандидата демократы проиграют выборы в Киеве

Без единого кандидата демократические силы не одержат победы на выборах мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК.

Он отметил, что политсовет блока «Наша Украина – Народная самооборона» еще не рассматривал возможную кандидатуру от блока на должность мэра Киева.

По словам Б.ТАРАСЮКА, на прошлой неделе политсовет НРУ принял решение об участии партии в этих выборах и «призвал все демократические силы выдвинуть единую кандидатуру на должность мэра». Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что только при таком условии можно обеспечить победу кандидата от демократических сил на выборах в столице.

По его словам, сейчас по этому вопросу продолжаются консультации «между ведущими политическими силами». «К сожалению, на сегодня пока нет единого кандидата», - заметил лидер НРУ.

Отвечая на вопрос журналистов, кого он считает самой оптимальной кандидатурой от демократических сил на должность мэра столицы, Б.ТАРАСЮК не назвал ни одной фамилии, а лишь отметил, что это должен быть человек, «который будет предан интересам общины города Киева, а не своим интересам». По его словам, это должен быть политик, «который способен стать над всеми меркантильными проблемами» и быть «гарантом невнедрения коррупционных схем, а уже специалисты должны навести порядок хозяйству города».

Лидер НРУ также считает, что это должен быть кандидат, которого будет поддерживать большинство в Киевском городском совете.