"Война и враги": журналист рассказал о "путинской партии", которую Порошенко разыгрывает в Украине

Нынешний украинский лидер абсолютно не способен закончить войну на Донбассе, считает публицист.

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский полагает, что в Украине президент и кандидат на этот пост на выборах 2019 Петр Порошенко разыгрывает путинскую партию — война, враги и "осажденная крепость".

Действующему украинскому лидеру выгодна конфронтация на Донбассе, рассказал журналист во время чата на Главреде.

По словам собеседника, президент России Владимир Путин при сохранении Порошенко у власти в Украине ничего на Донбассе менять не будет.

Читайте такжеБилборды с изображением Порошенко и Путина являются "противоправными" - нардеп

"Порошенко абсолютно не способен закончить войну на Донбассе… Порошенко разыгрывает путинскую партию: война, враги, "осажденная крепость", "кто не с нами — тот против нас", "кто против меня — тот национальный предатель", — заявил публицист.

Радзиховский подчеркнул, что у президента нет никакой мотивации что-либо менять.

"А у Путина, тем более, нет никакой мотивации о чем-либо договариваться с Порошенко…", — сказал журналист.