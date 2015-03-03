Россия намерена отправить очередной "гумконвой" на Донбасс уже завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что Украина неоднократно обращала внимание российской стороны, что предыдущие “гуманитарные грузы” перемещены на территорию Украины без согласия украинского правительства, с очевидными нарушениями национального законодательства, общепризнанной международной практики и ранее согласованных с международным комитетом Красного креста условий и модальностей доставки таких грузов.

“К сожалению, в упомянутой ноте российская сторона также не выразила намерения взаимодействовать с Международным комитетом Красного креста, не предоставила предусмотренной законодательством Украины и требованиями Красного креста детальной информации о составе колонны, номенклатуре “гуманитарного груза”, времени пересечения государственной границы Украины”, - сказал Перебийнис.

Он сообщил, что в ноте, которую МИД Украины направил в ответ официально заявлено категорическое требование не осуществлять перемещение через государственную границу Украины груза без согласия украинской стороны, без его сопровождения представителями Международного комитета Красного креста, без проведения компетентными органами Украины пограничного и таможенного контроля.

Читайте такжеВ марте Россия намерена отправить на Донбасс три "гумконвоя"

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зоны боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой бойовиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.