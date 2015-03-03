МИД обратился к ОБСЕ с просьбой постоянного мониторинга ряда населенных пунктов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“По нашему мнению, такое присутствие СММ на ротационной основе, широкое применение средств технического наблюдения или даже создание постоянных пунктов наблюдения СММ в этих районах, ситуация в которых наиболее уязвима с точки зрения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, может стать ключевым фактором создания необходимых условий для окончательного мирного урегулирования ситуации на востоке Украины”, - сказал Перебыйнис.

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Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кучма призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ усилить технический контроль за соблюдением режима прекращения огня и отводом тяжелых вооружений на Донбассе.