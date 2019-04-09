На митинге возле офиса Зеленского произошла потасовка (фото)

Несколько парней спортивного телосложения быстро подошли к людям с плакатами и вырвали их, что стало причиной возникновения потасовки между митингующими.

На митинге возле главного офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского произошла потасовка.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько парней спортивного телосложения быстро подошли к людям с плакатами и вырвали их. В частности, один из плакатов содержал текст против Зеленского.

Это привело к потасовке между митингующими, к ним подбежали полицейские, чтобы разнять.

Полиция отвела в сторону людей, которые вели себя агрессивно.

Сейчас между митингующими продолжаются споры, они обвиняют друг друга в том, что кто-то из них якобы пришел участвовать в акции за деньги.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве возле главного офиса Зеленского (улица Новоселицкая, 7) собрались около 500 митингующих. Люди стояли на проезжей части напротив центрального входа в офис. Периодически некоторые из них берут слово, выступая с мегафоном.

Участники акции держат плакаты с лозунгами: «Предателей Украины - за решетку!» и «Предателей-сепаров - в тюрьму!». Также люди развернули баннер с изображением президента Украины Петра Порошенко и надписью: «Порошенко - гарант кровавых денег». На другом баннере изображен президент с заменой на фото его головы на мультипликационную голову свиньи.

Позже возле офиса появилась группа блогеров, которые поддерживают действующего президента Петра Порошенко, и настроены против кандидата Зеленского. Они требуют, чтобы Зеленский пересдал анализы на наркотики.

Также инициативная группа митингующих, которые хотели передать Зеленскому свои требования, пошла в офис в сопровождении председателя штаба Зеленского Ивана Баканова.