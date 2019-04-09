Под офисом Зеленского в Киеве собралась толпа (фото, видео)

Возле офиса появилась группа блогеров, которые поддерживают действующего президента Петра Порошенко.

В Киеве возле главного офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского (улица Новоселицкая, 7) продолжается митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, возле офиса появилась группа блогеров, которые поддерживают действующего президента Петра Порошенко, и настроены против кандидата Зеленского.

Они, в частности, хотят, чтобы Зеленский пересдал анализы на наркотики.

Блогеры и сторонники Порошенко выступают с мегафоном, обращаясь к Зеленскому.

По мнению блогеров, молодые ребята, которые находятся на митинге, приведены сюда стороной Зеленского.

Между тем инициативная группа митингующих, которые хотели передать Зеленскому свои требования, зашли в офис в сопровождении главы штаба Зеленского Ивана Баканова.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве возле главного офиса Зеленского собралось около 500 митингующих. Люди стояли на проезжей части напротив центрального входа в офис. Периодически некоторые из них берут слово, выступая с мегафоном.

Участники акции держат плакаты с лозунгами: "Предателей Украины - за решетку!" и "Предателей-сепаров - в тюрьму!". Также люди развернули баннер с изображением президента Украины Петра Порошенко и надписью: "Порошенко - гарант кровавых денег". На другом баннере изображен президент с заменой на фото его головы на мультипликационную голову свиньи.

На вопрос корреспондента УНИАН у нескольких пожилых людей и группы ребят, что за митинг здесь проходит, все они либо промолчали, либо сказали, что не знают.