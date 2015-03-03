В России заявили о возможности перевода Савченко в больницу

Савченко более двух месяцев голодает, требуя возвращения на родину. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что сейчас никаких патологических изменений в состоянии здоровья нет.

"Вес стабилен, показатели различные стабильны и не выпадают из ряда допустимых... Мы делаем все, чтобы полностью контролировать ситуацию. Буквально каждый день сводки о ее состоянии ложатся на стол руководству службы", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.