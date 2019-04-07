Зеленский выступает за продолжение курса Украины на вступление в ЕС и НАТО

Кандидат в президенты отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО должен быть вынесен на референдум, а людям на востоке Украины необходимо объяснить, что НАТО - это "не аллигатор".

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает за продолжение курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина» в воскресенье вечером.

“Этот курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, естественно”, - заявил Зеленский.

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“Я лично как гражданин Украины, я за НАТО. Но для того, чтобы вступить в НАТО, мы должны людям объяснить, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это, действительно, безопасность страны. Но нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины. На западе все люди знают об этом, все - за курс в НАТО. Но нужно достучаться до каждого украинца”, - добавил кандидат в президенты.

По словам Зеленского, вопрос вступления Украины в НАТО должен быть вынесен на референдум.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но отметил, что на этих переговорах не намерен жертвовать целостностью территории Украины.