Предприятия ГУД, которые не обслуживают президента, должны пойти на продажу - Березенко

Об этом сообщил руководитель ГУД Сергей Березенко в блоге на сайте «Лига».

«Сегодняшнее виденье реформы в ГУД является абсолютно прозрачным и логичным. Государственное управление делами превратится исключительно в офис президента. Не должно быть лишних объектов собственности или предприятий, которые не предназначены для обслуживания первого лица», - отмечает Березенко.

По его словам, ГУД уже работает над тем, чтобы подготовить продажу предприятий на наиболее выгодных для государства условиях.

Березенко также отметил, что процедура продажи имущества ГУД проходит исключительно через Кабинет Министров и Фонд госимущества, а приватизация некоторых объектов требует голосования Верховной Рады - и соответствующее решение парламента пока ожидается

«Пока не имея возможности продавать - передаем с баланса на баланс. Более 50-ти автомобилей, вертолеты - в зону АТО, максимально открыли больницу «Феофания» для раненых военных, «Пущу-Озерную» - для переселенцев, там же разместили Первый медицинский волонтерский батальон. От ГАП «Украина» передали 2 самолета в Музей авиации, готовится к передаче бывший борт №1 ИЛ-76, уменьшили количество закрепленного автотранспорта за чиновниками, сняли финансирование с госдач, заселяем туда простых людей, открыли доступ к резиденциям», - говорит Березенко.

Напомним, в январе этого года Сергей Березенко заявил, что после отмены многочисленных льгот и преференций жителям элитных поселков Конча-Заспа и Пуща-Водица все желающие могут подать заявки на проживание в государственных дачах.

«За первый месяц открытого доступа в Конча-Заспу уже заселилось 12 обычных семей, ряд заявлений желающих рассматриваем», - отметил Березенко.