Сегодня Рада не планирует рассматривать вопрос отставки Гонтаревой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в комментарии журналистам народный депутат от «Батькивщины» Александра Кужель.

Она отметила, что лидер фракции партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко озвучил письмо президента Украины Петра Порошенко по поводу того, чтобы не будет поднимать этот вопрос до решения Международного валютного фонда о выделении Украине кредита.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" (№2147) и другие связанные законопроекты.