Порошенко накануне второго тура встретится с Меркель в Берлине
14:39, 05 апреля 2019Политика
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Ранее Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов.
Иллюстрация REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко 12 апреля осуществит визит в Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.
"12 апреля состоится визит президента Украины Порошенко в Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель", - написал дипломат.
Как сообщал УНИАН 1 апреля Федеральный канцлер Германии Меркель по телефону поздравила действующего главу украинского государства Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Украины.
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