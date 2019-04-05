Порошенко накануне второго тура встретится с Меркель в Берлине

Ранее Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов.

Президент Украины Петр Порошенко 12 апреля осуществит визит в Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Читайте такжеОбнародованы результаты экспресс-анализа Порошенко Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter. "12 апреля состоится визит президента Украины Порошенко в Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель", - написал дипломат. Как сообщал УНИАН 1 апреля Федеральный канцлер Германии Меркель по телефону поздравила действующего главу украинского государства Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Украины.

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