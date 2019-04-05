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Порошенко накануне второго тура встретится с Меркель в Берлине

14:39, 05 апреля 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

"12 апреля состоится визит президента Украины Порошенко в Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель", - написал дипломат.

Как сообщал УНИАН 1 апреля Федеральный канцлер Германии Меркель по телефону поздравила действующего главу украинского государства Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Украины.

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Теги: #Порошенко#Меркель