Рада рассматривает поправки к госбюджету

В частности, сегодня депутаты рассматривают законопроект №2212 об ограничении выплаты работающим пенсионерам 85% пенсии и поэтапном повышении на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин, увеличение страхового стажа для лиц, которые имеют право на льготную пенсию, и страхового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет; а также №2210 и 2211 о невыплате пенсий должностным лицам во время работы в контролирующих органах.

Также рассматриваются законопроекты об увеличении ставки рентной платы за пользование недрами при добыче природного газа для нужд населения для залежей газа до 5 км с нынешних 20% до 70% и №2209 об определении механизма создать расширенный распределения и перераспределения между местными бюджетами объема расходов.

После принятия изменений в госбюджет на заседании запланировано рассмотреть законопроекты об ужесточении ответственности владельцев банков, об уменьшении нагрузки на фонд оплаты труда и о возмещении НДС при экспорте сельхозпродукции.

Во автором о чтении депутаты рассмотрят проект закона о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности, еще 7 законопроектов запланировано включит в повестку дня сессии.