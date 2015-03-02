Турчинов подчеркнул необходимость усиления оборонительных позиций Украины

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов, находясь на передовом крае обороны на востоке Украины, провел совещание по вопросам укрепления оборонных позиций с руководством Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, которые координируют сектор обороны.

В частности, секретарь СНБО отметил, что, учитывая непрерывные провокации со стороны российско-террористических группировок, которые постоянно нарушают Минские договоренности, "наша задача, - укрепить оборонные рубежи, которые будут способны выдержать наступление любого врага".

Читайте такжеУкраина представила доказательства военной агрессии России - Турчинов"Сегодня залогом мира является сильная украинская армия, поэтому все в стране должно работать на ее укрепление", - отметил Турчинов.

Также он побывал в наиболее опасных точках на линии столкновения, где постоянно нарушается режим прекращения огня со стороны российско-террористических группировок: Широкином, Лебединском и Бердянске.