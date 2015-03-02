Из Рады отозвали законопроект о запрете критики власти

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народный фронт».

Как заверяет депутат, он никоим образом не предусматривал уголовного наказания за какую-либо критику власти, целью было наказание за надругательство над государственными символами.

В пресс-службе отметили, что «Матейченко хорошо знаком с ситуацией на востоке Украины, где именно надругательство над государственными символами стимулировало и продолжает стимулировать сепаратистские процессы в обществе. Матейченко был боевым командиром (с 1991 по 1998 гг. он занимал должности от командира взвода до заместителя командира воинской части А0623 Артемовской механизированной дивизии) и сразу после начала боевых действий на Донбассе взял под свой контроль удержание ситуации в городе Артемовске Донецкой области».

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При этом в партии подчеркнули, что «позиция «Народного фронта» и ее лидера Арсения Яценюка заключается в том, что законотворческая деятельность народных депутатов и правительства должна четко соответствовать европейским стандартам и международным нормам, которые основаны на принципах демократии, гуманизма и уважения к правам и свободам человека».

Как сообщалось, 24 февраля депутат от «Народного фронта» Матейченко зарегистрировал в парламенте проект закона №2225 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (о защите и сохранении авторитета государства).

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В документе содержится предложение дополнить Уголовный кодекс статьей 339-1 «Преднамеренные действия относительно подрыва авторитета государства и его органов власти», которая определяет и квалифицирует преступность действий, направленных на подрыв авторитета государства и его органов. Этой статьей предусмотрено наказание исправительными работами сроком до двух лет или арестом до шести месяцев или лишением свободы сроком до трех лет.

В то же время общественные активисты заявили, что соответствующий законопроект является угрозой для свободы слова, поскольку де-факто вводит цензуру на критику органов власти, отдельных чиновников и политических партий. В случае принятия законопроекта он может использоваться для преследования средств массовой информации, активистов и политических репрессий.