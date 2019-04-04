Яценюк: Евроатлантическая интеграция Украины - безальтернативный необратимый процесс

Он напомнил, что 70 лет назад по инициативе Президента Соединенных Штатов Трумэна появился оборонительный союз свободных народов, который защитил их безопасность и одолел советскую империю в Холодной войне.

"Украина должна получить ускоренную процедуру вступления в НАТО. Дайте нам план действий, - и мы выполним его", - отметил в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт", Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк 4 апреля, в 70-ю годовщину создания НАТО.

Он напомнил, что 70 лет назад по инициативе Президента Соединенных Штатов Трумэна появился оборонительный союз свободных народов, который защитил их безопасность и одолел советскую империю в Холодной войне: "Альянс стал гарантом быстрого восстановления и успешного развития послевоенной Европы", пишет пресс-служба НФ.

НАТО стало надежной защитой от угроз внешней агрессии и залогом недопущения внутренних конфликтов, подчеркнул он: "Альянс принимал страны, которые имеют нерешенные территориальные споры и помогал решать эти споры мирным способом".

"НАТО - это свобода и мир", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Евроатлантическая интеграция Украины - безальтернативный необратимый процесс", - добавил он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО: "Украина должна получить ускоренную процедуру получения членства в Альянсе. Дайте нам план действий, - и мы выполним его".

"Вступление Украины необходимо не только нам, но и самому Альянсу. Это - единственный путь утверждения мира и безопасности на европейском континенте", - подчеркнул Арсений Яценюк.