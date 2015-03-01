В МИД говорят, что в Европе уже знают о задержании Гончаренко и готовят "однозначную реакцию"
Кулеба подчеркнул, что "шаги будут не только публичные, но и в рамках жесткой тихой дипломатии".
В Европе уже знают о задержании в Москве нардепа Верховной Рады, члена делегации ПАСЕ Алексея Гончаренко, и на это будет "однозначная реакция".
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Украинская правда.
"Поднимаем мир на ноги. Говорил с Послом при Совете Европы (Николаем) Точицким. Уже всех проинформировали. Готовится однозначная реакция", - заявил Кулеба.
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При этом он добавил, что "шаги будут не только публичные, но и в рамках жесткой тихой дипломатии".
"Напомню, что Алексей, как и Надя (Надежда Савченко) - член делегации в ПАСЕ", - добавил дипломат.
Также в своем Твиттере Кулеба заявил: "Савченко и Гончаренко - два члена украинского парламента, оба - члены ПАСЕ, незаконно задержанные российскими властями. Настало время для мира действовать".
Как известно, Гончаренко был задержан во время траурного шествия в память Бориса Немцова, которая проходит в центре Москвы.
"Я ничего не выкрикивал, плакатов и флагов не нес - задержали просто за футболку", - заявил Гончаренко.
Пресс-служба Гончаренко сообщила, что связи с ним нет: "В отделении полиции у него отобрали телефон".