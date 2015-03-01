Чиновники вместе с депутатами уже согласовали позиции по 4 из 7 законопроектов - министр

Чиновники вместе с депутатами уже согласовали позиции по 4 из 7 законопроектов, которые будут рассматриваться завтра на внеочередном заседании парламента.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об сказал в комментарии журналистам министр социальной политики Павел Розенко.

Он отметил, что заседание проходит с участием премьер-министра Украины Арсения Яценюка, министра финансов Натальи Яресько и большинства министров правительства, а также представителей коалиции и депутатов, которые пришли с предложениями по данным законопроектам.

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«Уже прошло четыре с из семи законопроектов которые завтра планируется рассмотреть», - отметил Розенко. Он добавил, что пока не происходила дискуссия относительно изменений в проект бюджета на 2015 год.

«Это вопрос только проговаривали, но не обсуждали», - сказал он и добавил, что поручено бюджетному комитету совместно с руководителями фракций «выбрать самые принципиальные вопросы, которые можно рассматривать и внести предложения в проект бюджета».

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов по поводу того, какие дополнительные средства поступят в бюджет в связи с изменениями в пенсионное законодательство, касающиеся пенсий для тех, кто одновременно работает и тех, кто имеет высокие пенсии, министр отметил, что речь идет «о четырех млрд грн».

Розенко также выразил надежду, что парламент завтра поддержит все 7 законопроектов, которые вынесены на завтрашнее заседание Верховной Рады.