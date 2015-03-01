МИД Украины призывает власти РФ открыто и беспристрастно расследовать убийство Немцова

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН Департаментом политики и коммуникаций МИД Украины.

"В Украине с большой болью восприняли известие о дерзком убийстве в Москве российского политика и общественного деятеля, одного из лидеров оппозиционного движения России и большого друга Украины Бориса Немцова. В течение многих лет Борис Немцов активно боролся за демократическое направление развития России, был неутомимым защитником прав и свобод человека. Это убийство является неудачной попыткой запугать всех тех, кто выступает против произвола и стремится сделать Россию демократическим, правовым и цивилизованным государством", - сказано в документе.

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МИД выразило искренние соболезнования родным и близким Немцова и всему российскому народу. "Призываем российские власти провести быстрое, открытое и беспристрастное расследование этого ужасного преступления. Его исполнители, организаторы и заказчики должны понести неотвратимое наказание", - подчеркнули в МИД.

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Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжавшего мимо автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.