ОБСЕ еще на год продлила работу Специальной мониторинговой миссии в Украине

Срок действия мандата миссии должен завершиться 31 марта 2019 года, и правительство Украины просило Постоянный совет ОБСЕ продлить его еще на 12 месяцев.

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе еще на один год продлил срок действия мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра на сайте миссии.

В пресс-центре напомнили о полномочиях миссии устанавливать и сообщать о фактах в ответ на конкретные инциденты, а также сообщать об инцидентах, включая те, которые касаются предполагаемых нарушений основных принципов и обязательств ОБСЕ, на всей территории Украины.

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Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак поблагодарил наблюдателей СММ за их деятельность.

Справка УНИАН. СММ ОБСЕ создана 21 марта 2014 года. Наблюдатели миссия работают без оружия, миссия призвана отчитываться на основе собственных наблюдений и установленных фактов.

В частности, наблюдатели собирают информацию и отчитываются о ситуацию с безопасностью, информируют о гуманитарной ситуации и потребностях людей и способствуют другим организациям в доставке помощи, а также помогают наладить диалог и способствуют прекращению огня на местах.

Срок действия мандата СММ должен завершиться 31 марта 2019 года, и правительство Украины просило Постоянный совет ОБСЕ продлить его еще на 12 месяцев.