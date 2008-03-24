Из команды Тимошенко сбежала «первая ласточка»

Правительство Тимошенко не выполняет своих предвыборных обещаний, касающихся социальной защиты граждан, а занимается исключительно политикой. Об этом на пресс-конференции заявила экс-заместитель министра финансов Людмила Ходос, сообщает Обозреватель

Она сообщила, что ушла с должности добровольно, проработав в Кабмине ровно три месяца. Причину своего ухода она объясняет тем, что предвыборная риторика властных сил по социальной защите населения резко изменилась после прихода к власти.

До выборов, говорит она, звучали призывы отстаивать в суде социальные выплаты. Но в течение 2005-07 годов судебными органами Украины было вынесено 33 тысячи решений на сумму более 100 миллионов гривен в пользу граждан по искам об изъятии сумм социальных выплат. Однако решения были выполнены на сумму лишь 9 млн грн

«Три месяца доказали, что правительство не занимается экономикой и не интересуется вопросами, которые декларировались в предвыборной гонке, а занимаются политикой», - подчеркнула Ходос.

В то же время Лига приводит несколько иную аргументацию Людмилы Ходос: заместитель Пинзеника ушла с должности, поскольку не увидела заинтересованности Министерства в участии в резонансных судебных процессах, которые могли повлиять на доходы и расходы госбюджета. По ее словам, правительству неинтересно выигрывать какие-либо дела в судах и показывать результат.

Реагируя на просьбу корреспондента Лигипривести конкретные факты, Л.Ходос сказала: "Конкретные дела, может, будут не очень интересны публике. По большому счету, это специфические термины и специфические дела".

В то же время, она упомянула о деле, связанном с контрабандой пищевых продуктов во Львовской области. "Это не дело какого-то лица, это дело, по большому счету, прецедентности... Заинтересованности в этом я не увидела, извините, даже в глазах Министра. Возможно, неправильно подала - такое тоже бывает. Нужно было как-то по-другому к этому вопросу подойти, но мне казалось, что это и так понятно", - сказала она.