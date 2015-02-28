Турчинов и Климкин шокированы убийством Бориса Немцова
Секретарь СНБО уже заявил, что Россия потеряла еще одну выдающуюся личность, которая отказалась жить на коленях.
Украинские политики шокированы убийством оппозиционного политика Бориса Немцова. Соболезнования родным и близким россиянина уже высказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает ТСН.ua.
"Россия потеряла еще одну выдающуюся личность, которая отказалась жить на коленях", - прокомментировал он смерть Немцова на своей странице в Facebook.
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Также гибель российского оппозиционера не укладывается в голове министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
"Нет больше настоящего россиянина, друга Украины, человека, которому всегда хотелось пожать руку", - отметил он.
Не укладывается в голове. Нет больше настоящего россиянина, вторая Украины, человека, которому всегда хотелось пожать руку. Борис Немцов...
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 27, 2015