Турчинов и Климкин шокированы убийством Бориса Немцова

Украинские политики шокированы убийством оппозиционного политика Бориса Немцова. Соболезнования родным и близким россиянина уже высказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает ТСН.ua.

"Россия потеряла еще одну выдающуюся личность, которая отказалась жить на коленях", - прокомментировал он смерть Немцова на своей странице в Facebook.

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Также гибель российского оппозиционера не укладывается в голове министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

"Нет больше настоящего россиянина, друга Украины, человека, которому всегда хотелось пожать руку", - отметил он.