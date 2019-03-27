Астрологи дали прогноз на выборы в Украине: кому звезды сулят победу (видео)

Астрологи говорят, что президентские выборы в Украине изменений не принесут.

Журналисты ТСН узнали, что предвещают звезды кандидатам в президенты, кому планеты будут способствовать в день голосования, от кого отвернутся, в каком настроении будут их избиратели.

Сам день выборов, говорят астрологи, с одной стороны положительный. А вот для процесса голосования - этот день едва ли не самый худший, говорится в сюжете ТСН.

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"В этот день символ бюллетеней, подсчетов Меркурий будет соединяться с Нептуном, поэтому вероятные фальсификации... Решение украинцев будут довольно эмоциональные, импульсивные, все будет приниматься в последний момент", - рассказал астролог Влад Росс.

Для Юрия Бойко этот день неблагоприятен, для Анатолия Гриценко - ситуация лучше, не очень склонны планеты и к Петру Порошенко, говорят астрологи.

Блестящую ситуацию звезды сулят Юлии Тимошенко в первом туре, но во втором - планеты не предвещают такого успеха. Большинство астрологов уверены, что именно у Владимира Зеленского будет звездный час, он может стать следующим президентом.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в день выборов – 31 марта – можно ожидать фальсификаций и обмана на выборах. В результате всего этого результат первого тура выборов может поразить украинцев – он окажется просто фантастическим.