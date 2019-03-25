"Простая спекулятивность": Марчук дал оценку визиту Бойко и Медведчука в Москву

По словам представителя Украины в ТКГ, ни одному украинскому политику не удастся пойти на компромиссы относительно Донбасса на условиях России, поскольку на такие условия не согласится украинское общество.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук считает спекулятивным визит в Москву кандидата на пост главы государства Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

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«Это свидетельствует о простой спекулятивности. Если есть такое наивное представление, что даже если будет какой-то новый президент, может ли он отступить от константы, которая исповедуется всем обществом», - заявил он, отвечая на вопрос, о чем свидетельствует визит соответствующего кандидата в президенты в Москву.

«Вы думаете, что какому-то из политиков общество может позволить пойти на условия, которые выставляет Россия? Мы все знаем условия России, и никогда никакому политику не удастся пойти на такие компромиссы на условиях России», - подчеркнул Марчук.

По его словам, этот визит является своего рода воздействием на президентскую кампанию в Украине. «Заявления Путина и российского истеблишмента - это попытка повлиять на саму избирательную кампанию», - резюмировал Марчук.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в загородной резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель «Газпрома» Алексей Миллер встретились с кандидатом в президенты Украины Бойко и председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Медведчуком. Заявлялось, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко заявил, что готов предложить РФ варианты преодоления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины «не проявляет активности» в решении этого вопроса.