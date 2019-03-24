Аналитик спрогнозировал, какими будут для Украины последствия скандальных слов Луценко в адрес посла США

Эксперт предполагает, что реакция США может проявиться со временем.

Скандал, который своими заявлениями спровоцировал Юрий Луценко, негативно отразится на репутации Украины.

Об этом в своей статье для УНИАН пишет аналитик KyivStratPro Тарас Семенюк.

«Несмотря на то, что основой работы Генеральной прокуратуры является работа с фактами, на основе которых прокуроры и строят обвинения в судах, в том, что он озвучил, никакой демонстрации фактов не было. Более того, говоря о списке людей, который посол США Мари Йованович якобы показала ему с просьбой их не преследовать, Юрий Витальевич показал себя как политик, а не как генеральный прокурор», – отметил Семенюк.

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Он подчеркнул, что после такого громкого заявления логично было бы показать этот список, или другие факты, которые бы могли подтвердить такой разговор. Однако, кроме «пустых слов», обществу больше ничего предъявлено не было.

Эксперт предполагает, что реакция США может проявиться впоследствии. Например, могут быть уменьшены программы помощи, как в военной сфере, так и в гражданском секторе. «Для президента Трампа это - идеальный момент вспомнить о «благодарности» страны, которой помогают США. Собственно, эту фразу мы уже слышали раньше, когда Трамп только пришел в Белый Дом. Правда, тогда он не конкретизировал какие-то страны. А сейчас для этого идеальный момент», – подчеркнул Семенюк.

Он также отметил, что во всей этой ситуации больше всего критики звучит не в адрес Луценко, а в адрес президента Порошенко, что является справедливым с той точки зрения, что именно в его компетенции находится представление генпрокурора.

Сам же Петр Порошенко не стал на сторону Луценко и поддержал посла США в Украине, однако, по мнению эксперта, президент должен призвать Луценко подать после таких заявлений в отставку. Но этого сделано не было и вряд таких решительных шагов следует ожидать накануне выборов.