Чубаров: перед аннексией крымские татары обращались к Раде, требуя распустить парламент АРК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международной конференции "Крым - это Украина" сообщил председатель Меджлиса крымских татар, председатель Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, 23 февраля 2014 года крымские татары во время организации и проведения митинга к очередной годовщине убийства первого муфтия Крыма и председателя Курултая Нумана Челебиджихана (его убили в 1918 году) обратились к Верховной Раде Украины. "23 февраля на этом митинге мы принимаем резолюцию, где говорим, что наконец в Крыму теперь не будет монополии ни одной политической силы, ни одного этноса, что мы все вместе - украинцы, крымские татары, россияне - будем соуправлять Крымом", - сказал Чубаров.

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Также речь шла о существовании угрозы для Крыма - Верховного Совета АРК, в связи с чем, по его словам, «тогда на митинге мы обратились к Верховной Раде Украины немедленно распустить Верховный Совет Автономной республики Крым».

По словам Чубарова, в те дни сегодняшние самопровозглашенные руководители Крыма уже активно посещали Москву и о чем-то договаривались.

Чубаров прибавил, что в те дни он имел телефонные разговоры с разными народными депутатами Украины о срочном задействовании тех должностных лиц, которые могут дать команду украинским военным, "поскольку все 27 февраля ( 2014 года) ожидали, как себя будут вести многочисленные подразделения разных видов вооружения Украины. И для нас это было главным".

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В то же время, сообщил Чубаров, как со стороны украинской власти, так и иностранных дипломатов раздавались просьбы не вмешиваться, не провоцировать, и заверения, что в ближайшие дни будет найден выход из ситуации.

Ранее Чубаров заявлял, что оккупационные власти АР Крым хотят сменить руководство Меджлиса.