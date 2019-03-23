«Свинарчукив - за решетку»: возле Житнего рынка в Киеве активисты выпустили около двух десятков свиней (фото)

По словам продавца, активистов было не более 50-ти, и проведение акции работе рынка не мешало.

Около двух десятков свиней выпустили возле Житнего рынка в столице в рамках акции «Свинарчукив за решетку», которую 23 марта проводят «Национальный корпус» и «Нацдружины».

«Около часа дня к зданию рынка приехала грузовая машина, свиньи кричали в ней, с машиной — полиция. А тогда начали сходиться пенсионеры, кто-то организовал плакаты. А потом наехала страшная масса "титушек", окружили здесь все», — рассказала журналистам Громадського продавщица Житнего рынка, очевидца акции.

Другая продавщица Марина снимала акцию на телефон. На фотографиях, которые она предоставила, видно, что на спинах свиней написаны фамилии действующей правящей верхушки, включая президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, советника президента Юрия Косюка, в.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и тому подобное.

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По словам другого продавца, активистов было не более 50-ти, и проведение акции работе рынка не мешало.

По состоянию на три часа мужчины спортивной внешности в черных куртках, у большинства из которых были закрыты балаклавами лица, разошлись. По словам журналиста Громадського, они двинулись в направлении метро Контрактовая площадь. Откуда они приехали, очевидцы акции не знают.

«Выпустили свиней, тут еще и кормушки повсюду стояли, их потом разобрали люди», — отметили очевидцы.

«Пенсионеры кричали «Долой Порошенко!», — рассказала другая продавщица.

По состоянию на три часа грузовой автомобиль со свиньями еще стоял напротив Житнего рынка. Как рассказал водитель автомобиля Роман, свиней ему загрузили уже на рынке, и ни их точное количество, ни то, откуда их привезли, он не знает. Однако на вопрос, куда повезет их завтра, он отметил, что «куда-то в Одесскую область». Впоследствии, около 15:30 автомобиль со свиньями отъехала от рынка.

Напомним, 23 марта в Киеве на Майдане Незалежности люди вышли на акцию «Свинарчукив за решетку» и требовали наказания для фигурантов дела о хищениях в оборонке.

Ранее, 16 марта представители Нацкорпуса в Полтаве забросали игрушечными свиньями полицейских во время визита Порошенко.

Также 16 марта на Майдане Незалежности в Киеве организации «Национальный Корпус» и «Национальные дружины» провели митинг с требованием к президенту Петру Порошенко наказать причастных к хищениям в оборонном секторе. Участники акции также бросали игрушечными свиньями в правоохранителей.