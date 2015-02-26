Савченко не может быть разменной монетой в руках Кремля - депутаты Европарламента

В Европейском парламенте призывают российские власти немедленно освободить украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко и подчеркивают, что она не может быть разменной монетой в руках Кремля.

Соответствующее заявление председателя комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока (европейские народники, Германия) и председателя делегации ЕП по Украине Андрея Пленковича (европейские народники, Хорватия) было распространено сегодня в Брюсселе.

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Брок и Пленкович назвали «ужасным» решение Московского городского суда об отклонении апелляции на решение о продлении досудебного содержания Савченко под стражей до 13 мая. «Это решение является ужасным и может объясняться только политическими мотивами, потому что для ее содержания под стражей вообще нет правовых оснований. Это также противоречит духу Минских договоренностей», - подчеркнули евродепутаты.

Как заявили Брок и Пленкович, «для российской власти наступило время взять на себя ответственность и выполнить без каких-либо условий обязательство относительно мирного урегулирования». «Надежда Савченко не может быть разменной монетой в руках Кремля, она должна быть освобождена без промедления», - заявили они.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.