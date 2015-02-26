Бильдт: "Если обороноспособность Украины покажется РФ и сепаратистам слабым местом, они попытаются захватить новые территории"

10:20, 26 февраля 2015
Политика
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Европе и США пора пересмотреть стратегию в решении российско-украинского конфликта. Помимо диалога с Кремлем и санкций, стоит задуматься об усилении Украины.

Бильдт рассказал как может действовать РФ и как ее остановить / uk.wikipedia.org

Такое мнение в материале журнала "Новое время" высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

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По мнению дипломата, шансы Украины на восстановление контроля над Донбассом военным путем настолько призрачны, что не стоит и пытаться. "Если же говорить о долгосрочных планах сепаратистов и их российских хозяев, то они тоже не сулят Украине ничего хорошего", - отметил Карл Бильдт. 

По его словам, то что РФ обучает и готовит боевиков, позволяет им думать о возможности получить контроль над всей территорией Донбасса. "Тогда у них появилась бы возможность попытаться расширить границы так называемой Новороссии до Черноморского побережья, включая Одессу", - допустил шведский дипломат.

В связи с этим он отметил, что чтобы предотвратить этот сценарий, необходим комплекс мер. "Это активный политический диалог с Крмелем и экономические санкции, дающие понять, что продолжение агрессии дорого обойдется России", - сказал Карл Бильдт, добавив, что вместе с тем стоит сосредоточится на усилении Украины во всех смыслах этого слова.

"Если обороноспособность Украины покажется России и сепаратистам слабым местом, они попытаются захватить новые территории. Ни о каком политическом или дипломатическом компромиссе не будет и речи", - отметил Карл Бильдт.

Полный текст Карла Бильдта читайте в выпуске журнала "Новое время" 27 февраля.

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