Для Ефремова не проблема заплатить 60 тысяч гривен залога за себя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов заявил журналистам по завершению судебного заседания.

На вопрос журналистов, кто внесет залог, Ефремов ответил: “Я думаю, что такие деньги мы найдем сами”.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он новых обвинений, Ефремов сказал: “Это зависит от власти. От того, как будут фабриковаться материалы в дальнейшем”.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесении 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова после внесения залога отпустили. В комментарии журналистам Ефремов сообщил, что залог в размере 3 млн 654 тыс. грн за него внес бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.

18 февраля Генпрокуратура сообщила Ефремову о подозрении в разжигании межнациональной розни и внесла в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.