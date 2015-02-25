Ондрейчак: без вмешательства РФ Украина могла уничтожить так называемых сепаратистов еще в августе

Такое мнение высказал бывший госсекретарь министерства обороны Словакии, а теперь глава словацкого Центра Европейских и Северо-Атлантических отношений Роберт Ондрейчак в интервью "Новому времени".

Он отметил, что из-за участия в конфликте России ситуация такова какова она есть, и Украина сама не сможет победить Россию в военном плане. Поэтому НАТО и Запад должны создать систему противовесов для России, сказал Роберт Ондрейчак.

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"Странам Европы и НАТО важно дать России понять: если она предпримет какой-то шаг - то НАТО отреагирует в ответ. Нужно сделать очевидной эту связь. Вместе Европа и Северная Америка в 20 раз сильнее России, с точки зрения экономики, например. Вместе мы можем причинить серьезный ущерб российской экономике", - подчеркнул Роберт Ондрейчак.

Вместе с тем он отметил, что "если Россия будет идти дальше - мы тоже должны идти дальше. Мы должны повышать для россиян цену и риск их действий. Это единственный способ противодействовать России. Если они будут видеть, что мы не реагируем на А, они будут делать Б. Если мы не будем реагировать на Б - они будут делать В".