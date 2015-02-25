Стрелков обвинил помощника Путина Суркова в затяжной войне на Донбассе – СМИ

Об этом он заявил в интервью сербскому еженедельнику «Печат», передает Остров.

«Сурков действительно модератор той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний момент. А имеем мы продолжающуюся войну, которая постепенно превращает Донбасс в выжженную пустыню. В этом, несомненно, есть его вина, ибо именно он руководил переговорным процессом», - сказал Гиркин.

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В то же время, по мнению Стрелкова, «Владислав Сурков осознано саботирует распоряжения президента России и сознательно ставит Новороссию под удар».

Также, Игорь Гиркин обвинил Кремль в своем устранении из руководства "ДНР" и в очередной раз подтвердил участие России в войне на Донбассе.

«Не могу сказать, что я ушел добровольно — мне пригрозили тем, что прекратятся поставки из России, а без поставок воевать невозможно», - заявил Стрелков.