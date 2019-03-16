Введено в действие решение СНБО о реформировании оборонки и повышении прозрачности выполнения госзаказа (видео)

СНБО поставил ряд задач правительству и Министерству экономического развития и торговли по устранению коррупционных рисков на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также проведению аудита государственного концерна «Укроборонпром».

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 марта 2019 года «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины. Совет национальной безопасности и обороны Украины, учитывая необходимость усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации, определил ряд задач, в том числе для правительства и Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно решению СНБО, будет проведен обзор оборонно-промышленного комплекса. Кабинету министров Украины поручено обеспечить проведение такого обзора в установленном порядке.

Правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью государственного концерна «Укроборонпром» и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».

Кроме того, Кабмину поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра экономического развития и торговли Украины, с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе государственным концерном «Укроборонпром».

Кабинет министров также в месячный срок должен организовать с привлечением международных экспертов проведение аудита государственного концерна «Укроборонпром» и предприятий, которые входят в состав этого концерна, и по его результатам информировать общественность.

Кроме того, должен быть разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в закон «О государственном оборонном заказе», в котором необходимо предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.

На рассмотрение парламента также должны быть представлены законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного оборонного заказа; внесении изменений в Закон «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников госконцерна «Укроборонпром» и включения их в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы; а также изменений в Таможенный кодекс относительно упрощения ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.

Министерству экономического развития и торговли, в частности, поручено обеспечить в месячный срок рассмотрение Межведомственной координационной комиссией по вопросам импортозамещения вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и тому подобное.

СНБО также рекомендовал Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации, о нарушениях в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность.