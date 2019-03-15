Холодницкий о вероятной помощи Сытника Клинтон: "Увидел себя геополитиком мирового масштаба"

Сытник рассказывал Холодницкому в 2016 году, что хотел бы помочь Клинтон.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что голос на опубликованных накануне видео нардепом Бориславом Розенблатом, в которых рассказывается о помощи тогдашнему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году, действительно похож на голос главы НАБУ Артема Сытника.

Об этом он рассказал во время эфира ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

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"Я услышал по телевидению этот разговор. Голос действительно похож на голос Сытника. Видимо он увидел себя геополитиком мирового масштаба, помогал Хиллари, рассказывал о Маше, и о ФБР, надо делать винсовки, цэн неправильно. У меня в 2016 году был с ним разговор на конференции в Панаме, где он тоже говорил, что хотел помочь Гіллраі, на мой вопрос где ты, а где Хиллари, ответа не было", - сказал Холодницкий.

По словам Холодницкого, следствие в отношении этого может начаться, если там действительно было злоупотребление служебным положением и материалы использовались не по назначению.

Впрочем, подследственность этого вопроса есть у Государственного бюро расследований, добавил глава САП. По мнению Холодницкого, Розенблату эту флешку предоставила третья сторона для обнародования.

Как сообщалось, 13 марта Розенблат, который является обвиняемым по так называемому "Янтарному делу", обнародовал запись, на которой человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогала кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.

До этого в кулуарах Рады Розенблат заявил: "У меня есть точная информация о том, что... господин Сытник действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон".

На записи человек с голосом Сытника говорит: "Я же Хиллари помогал жеж..."

"Там как раз Хиллари чего проиграла, я же когда черную бухгалтерию расследовал, мы же обнародовали данные Манафорта, которого посадили... Манафорт, это же был руководитель высшего штаба Трампа", - говорит мужчина.

Напомним, в 2016 году СМИ обнародовали часть так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов - "амбарную книгу расходов Партии регионов". В документе можно увидеть кому, сколько и за какие именно услуги платила партия в 2012 году. Имя Пола Манафорта - экс-советника президента США Дональда Трампа - упоминается в записях и вероятная сумма, полученная им от партии составляет 17 млн долларов.